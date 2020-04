Brescia, Cellino: "Tonali? Mi piacerebbe vederlo al Napoli, ma difficilmente accadrà"

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Sandro Tonali, centrocampista gioiello del Brescia, classe 2000, pronto al grande salto. Ne ha parlato il suo presidente, Massimo Cellino, in un'intervista al quotidiano Tuttosport: "Mi piacerebbe vederlo alla Roma o al Napoli, ma difficilmente succederà. A gennaio una squadra importantissima è venuta da me dicendomi che lo voleva. Io non ho fatto cifre, ma soltanto una domanda: lo faresti giocare subito titolare in Champions League?" le sue parole.