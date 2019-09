Brescia, l'osservatore: "Tonali simile a Pirlo, strano non siano arrivate offerte importanti"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivo Pulga, osservatore Brescia: "Non ero proprio scarsissimo tecnicamente, ero un mediano che marcava sempre le mezze punte: compito molto difficile. Il Brescia gioca bene, ha fatto sempre ottime prestazioni in questo campionato, tranne il secondo tempo con il Bologna. Ha raccolto meno di quello che meritava. Arriva a Napoli in brutto momento, dopo la sconfitta casalinga con il Cagliari e ci sarà grande voglia di riscatto da parte degli azzurri. Ma credo che il Brescia possa salvarsi tranquillamente. Non verremo a Napoli a difendere, giocheranno a viso aperto: avrà occasioni da gol ma sicuramente concederà qualcosa al Napoli. Sarà dura portare via qualche punto da Napoli, è necessaria la partita perfetta. Tonali? Grandissimo giocatore, mi meraviglio che non siano arrivate offerte importanti. Ha solo 19 anni e tutta una carriera davanti. Ha caratteristiche simili a Pirlo, è meno tecnico ma più incontrista: mix che pochi giocatori hanno".