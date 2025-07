Bruno Giordano: "Se restasse Osimhen, il Napoli sarebbe quasi invincibile"

L'ex attaccante del Napoli Bruno Giordano ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Mattino dell'eventuale ritorno di Victor Osimhen alla base: "Sarebbero ancora più forti, quasi invincibili. Sarebbe un gran colpo per il Napoli. Perché con la difesa arcigna che abbiamo visto l’anno scorso e un attacco stellare niente diventerebbe impossibile. Per il Napoli vorrebbe dire mandare un messaggio fortissimo a livello mondiale. Se a questa squadra metti anche Osimhen diventa imbattibile in Italia e farebbe paura anche in Europa". L'ex bomber si è soffermato poi sul mercato in entrata della formazione azzurra:

"Si parla tanto di Darwin Nunez e Lorenzo Lucca, due profili che mi piacciono molto ma sono diversi tra loro. Nunez sa allungare di più la squadra e conosce bene le competizioni europee dove speriamo che il Napoli possa farsi valere in questa stagione. E poi è più abituato a giocare in aree già affollate da altri attaccanti, quindi potrebbe fare meno fatica a stare in coppa con Lukaku. Lucca? Ha caratteristiche diverse: rispetto a Nunez è più un attaccante da area di rigore. Ma in ogni caso dobbiamo fidarci del Napoli. L’anno scorso hanno fatto un ottimo mercato e sono sicuro che sarà lo stesso anche adesso".