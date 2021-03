Bruscolotti: "E' bastato il rientro dei due attaccanti per tornare a vincere"

Beppe Bruscolotti, ex giocatore e capitano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli era partito bene in campionato e si è sgretolato per diversi motivi. Si è trovata senza molti titolari all'improvviso. Già i due attaccanti titolari che sono rientrati hanno fatto tornare il Napoli alla vittoria e ai risultati utili".