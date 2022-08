Bruscolotti: "I due gol arrivano per colpa dei difensori, non possono lasciare la punta sola"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La nota negativa è sulle palle alte. Bisogna cancellare questo difettuccio che il Napoli si porta dietro da anni: non si può lasciare l'avversario da solo a centro area, anche ieri il Verona ha colpito un paio di volte liberamente. In generale comunque il Napoli è stato nettamente superiore e solo quelle due distrazioni hanno messo in discussione il risultato. Kim? Se prendiamo due gol non possiamo dire che la prestazione è mostruosa, entrambe le reti arrivano per colpa dei centrali".