Bruscolotti: "Il Napoli deve aumentare ritmo e velocità. Leader? Qualcuno parlò di Mertens..."

Beppe Bruscolotti, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulle leadership in casa azzurra: "Leader del Napoli? Qualche giocatore l'anno scorso disse che vedeva Mertens come capitano, non voglio dire chi è. Quando lo dice un calciatore, vuol dire che qualcosa c'è. Mi dispiace quanto si è venuto a creare intorno ad Insigne, so cosa significa fare il capitano al Napoli, sono cose non piacevoli. Tutti ci auguriamo che ci sia pace vera. Con l'allenatore deve esserci un feeling, il capitano in campo è un secondo allenatore. Atalanta? Il Napoli deve alzare l'asticella, ci vuole più ritmo e velocità. Sappiamo benissimo che l'Atalanta può crearti problemi se la lasci giocare".