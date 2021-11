Bruscolotti: "Inter spesso fortunata col Napoli. Spalletti? Fa una cosa fondamentale"

Giuseppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Con noi l'Inter è stata più volte fortunata. Una volta la nebbia, una volta altri particolari non ci hanno fatto vincere delle partite di cartello. Spalletti? E' importante che convinca la sua squadra di essere forte. Quell'iniezione di fiducia dell'allenatore ti fa fare il botto di solito perché Luciano fa capire che crede nelle cose che dice".