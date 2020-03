Bruscolotti: "Quando c'era il colera nessuno voleva giocare contro il Napoli”

“Quando c'era il colera nessuno voleva giocare contro il Napoli, temevano l’infezione". Parole di Beppe Bruscolotti, che ai microfoni di Repubblica commenta la situazione attuale rapportandola a quelal vissuta ai tempi del colera: "La giunta regionale della Liguria disse no alla nostra sfida con il Genoa in Coppa Italia e vincemmo a tavolino. Poi il Genoa decise di organizzare un’amichevole per raccogliere fondi per i malati di colera.

Per un periodo ci evitavano senza motivo ed era brutto essere considerati degli appestati. Nello spogliatoio eravamo attenti a rispettare le prescrizioni però a ristorante potevamo andare. Oggi invece bisogna restare isolati a casa".