Bruscolotti ricorda Garella: "Una volta sbagliò e Allodi gli fece trovare occhialoni da sub..."

Beppe Bruscolotti, ex capitano del Napoli, parla a Marte Sport Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte: “Il nostro Garellik? Che dispiacere la sua scomparsa. Ci prendevamo in giro negli spogliatoi: perché non pari mai con le mani, gli dicevamo. E lui: ‘Basta che la palla non entri’. Ricordo una volta una cena con Allodi dopo una sua mancata presa: gli fece trovare al suo posto occhialoni da sub. ‘Così la prossima volta, vedi bene’. Quanto ci siamo divertiti insieme. Le prospettive del Napoli? La squadra è cambiata tanto, aspettiamo che finisca il mercato per giudicare”.