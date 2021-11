Bruttissimo infortunio per Neymar, Pochettino: "Immagini impressionanti"

Brutto infortunio per Neymar. Nel corso della gara vinta 3-1 dal Psg contro il Saint-Etienne, il brasiliano è uscito in lacrime in barella dopo un intervento subito alla caviglia.

Al termine del match il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino, ha parlato del brutto infortunio ai microfoni di Prime Video Sport: “Le immagini sono impressionanti. Certo, siamo preoccupati. Ma speriamo che non sia niente di troppo grave e che possa tornare ad aiutare la squadra il prima possibile"