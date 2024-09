Bucchioni: "ADL? Spesso critiche eccessive, sul nulla. Ha fatto cose straordinarie"

A vent'anni dall'acquisizione del Napoli da parte di De Laurentiis, si è espresso sul tema il giornalista Enzo Bucchioni: "De Laurentiis racconta sempre che era a Capri, quando gli telefonarono per offrirgli di comprare il Napoli. La risposta fu positiva, per fortuna .I napoletani non possono che ringraziarlo, perché ha fatto cose straordinarie: tutti gli anni in Europa, Champions, Scudetto, giocatori straordinari portati in Italia... Quando lo sento criticare, sono spesso polemiche sul nulla, davvero eccessive. Quando hai la mente serena e non ti fai prendere dall'adrenalina, non puoi che arrivare a questa conclusione”.