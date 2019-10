Bucchioni su Ancelotti: "Non capisco questo ampio turnover, spogliatoio è in ebollizione"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha risposto alle domande degli ascoltatori ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi ovviamente anche sul Napoli: "Mi faccio delle domande sulla gestione del Napoli: non capisco questo turnover così ampio, lo spogliatoio è in ebollizione, però lì c'è Ancelotti per il quale ho una stima enorme, e proprio per questo capisco ancora meno".