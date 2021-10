Bucchioni sul rinnovo di Insigne: "Può essere una turbativa all’interno dello spogliatoio"

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rinnovo di Insigne? Evidentemente qualche difficoltà c’è e persiste, se no si sarebbe trovata già una soluzione in estate. Ci sono tante variabili e guardandoci intorno ci sono tanti casi di mancati rinnovi da Donnarumma a Vlahovic. De Laurentiis deve cercare di chiudere questa vicenda il prima possibile, perché rischia di essere una qualcosa che va a turbare il lavoro straordinario che sta facendo la società, Spalletti e la squadra. Questo Napoli capolista deve restare lì con la testa e cercare di vincere lo scudetto. Il rinnovo di Insigne può essere una turbativa all’interno dello spogliatoio e c’è da sperare che risolvi per il meglio il prima possibile.

Colpa dei procuratori? Sicuramente fanno il loro, ma non voglio demonizzarli, la colpa è della FIFA e dell’UEFA. Alla fine sul rimanere o l’andare via credo che decida sempre il giocatore.

Daspo di 5 anni per chi si è macchiato dei cori razzisti a Firenze? La democrazia funziona quando ci sono delle regole molto dure, mi dispiace ma chi fa una roba del genere non deve più entrare in uno stadio. Questo lassismo e questo fenomeno deve finire, quindi durezza massima con regole certe. Basta alla zona franca negli stadi, chi sbaglia deve pagare e non mi dispiacerebbe neanche una condanna penale”.