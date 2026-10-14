Bucciantini: “Hai perso con l'Arsenal e ok, ma qui si tratta del Villarreal. Serve un discorso diverso”

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Marco Bucciantini analizza il ko del Napoli contro il Villarreal e sottolinea l'importanza dell'organizzazione tattica.

Marco Bucciantini, giornalista e opinionista di Sky Sport, è intervenuto nel postpartita di Villarreal-Napoli, sfida di Champions League terminata 3-1 per i padroni di casa. Nel corso della sua analisi, Bucciantini ha evidenziato come la sconfitta contro gli spagnoli debba essere valutata diversamente rispetto a quella rimediata contro l'Arsenal, considerando il valore della rosa azzurra e il recente passato da campione d'Italia.

Bucciantini critica l'organizzazione del Napoli di Allegri

Il giornalista ha sottolineato soprattutto l'importanza dell'organizzazione tattica, ritenuta fondamentale per garantire equilibrio ed efficacia in entrambe le fasi di gioco. Questo il suo commento ai microfoni di Sky Sport: “Hai perso con l'Arsenal e ok, ma qui si tratta del Villarreal. Il Napoli è una delle ultime scudettate, qui bisogna fare un discorso diverso. Sono convinto che se sei organizzato attacchi e difendi bene, le cose in campo ti vengono”.