Podcast Gaito: “Zero azioni pulite! Allegri ha fallito, difeso per interessi o incompetenza”

Antonio Gaito analizza il pareggio col Sassuolo e critica duramente Allegri.

Il direttore Antonio Gaito è intervenuto ai microfoni della nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tematica sul Napoli live dalle 7 su sito, app smartphone e Smart TV e DAB Campania, analizzando il deludente pareggio degli azzurri contro il Sassuolo e soffermandosi sulle responsabilità di Massimiliano Allegri.

Quali sono i problemi del Napoli e che momento sta attraversando la squadra azzurra?

“I problemi del Napoli li raccontiamo da mesi, per quanto mi riguarda dal ritiro estivo, quando vedevo che il Napoli in queste amichevoli precampionato, che sono fatte proprio per provare, non pressava gli avversari, li attendeva, anche avversari di caratura inferiore. Come il Sassuolo, che quando ha avuto anche oggi qualche minuto di palleggio, il Napoli lo aspettava, non attaccava il portatore, sempre molto passivo. Stavolta i problemi maggiori si sono visti nella fase propositiva. Poi parleremo anche del post-partita, come sempre, di Allegri, che regala delle perle. Sono partite che non bisogna giocare, ma bisogna vincere, ha detto. Il Napoli forse segue troppo alla lettera Allegri, perché non gioca. Però ad Allegri andrebbe detto che se non giochi è difficile vincere, come in ogni ambito della vita: se non fai qualcosa per ottenere il risultato, non è che piove dal cielo”.

Gli slogan di Allegri e il possesso palla perimetrale

“Queste frasi, questi slogan di Allegri, veramente mi lasciano ancora più amarezza di quello che ho visto in campo, perché è come se ci prendesse in giro. Vediamo un Napoli inconcludente, un Napoli che sta lì, non ha idea di cosa debba fare con il pallone, viaggia da destra a sinistra. Già l'anno scorso i match analyst, per raccontare il Milan di Allegri, si sono inventati il possesso palla perimetrale, cioè quando si va da destra a sinistra e non si sa mai entrare dentro, nel cuore della squadra avversaria. Anche oggi abbiamo fatto fare bella figura a un Sassuolo che era in caduta libera, che veniva da sei sconfitte consecutive, ha preso 31 gol addirittura, è la penultima difesa d'Europa. Il Napoli ha fatto il solletico per un'ora di gioco al Sassuolo”.

Le differenze rispetto alla partita di Manchester

“Ci sono tanti colleghi che, o per amicizia, o perché hanno le fette di prosciutto sugli occhi, o perché effettivamente masticano poco di calcio, non gli stava bene la narrazione mia, nostra, e vedevano del miglioramento. Oppure dicevano che dopo la partita di Manchester il Napoli doveva fare tutte le partite in quella direzione. Ma quella è una partita diversa, una partita in cui tu ripartivi negli spazi, ti difendevi più o meno con un blocco medio, medio-basso, e poi ogni tanto facevi delle fasi di palleggio. Questa è una partita in cui, come abbiamo detto anche in presentazione tutta la settimana, devi dominare la metà campo, devi avere idee su dove imbucare, devi tenere questi esterni larghi per poter almeno puntare e andare al cross, devi coinvolgere Hojlund, non devi regalare il primo tempo. Quante volte abbiamo ripetuto fino alla nausea che il Napoli non doveva fare l'errore di regalare il primo tempo, di fare quello che ha fatto a Venezia? Perché anche il Sassuolo poi prende fiducia”.

Le scelte tattiche e gli errori nel piano gara

“Nella prima mezz'ora il Sassuolo era tremebondo perché viene da un momento terribile, terrificante. Invece il Napoli muove molto lentamente quel pallone. Tre difensori centrali, più Gilmour, più a volte Anguissa: cinque giocatori per far uscire mezzo pallone dal centrocampo e davanti non c'era più nessuno. Poi cose astruse, cose molto strane in una partita in cui l'avversario bene o male ti aspetta. Questi esterni dentro al campo: appena Lang invece è stato in ampiezza qualcosa abbiamo creato dall'esterno verso l'interno, almeno ha fatto qualche tiro. Ma questi esterni che si buttavano nel traffico, nella confusione, a volte invece Olivera dava l'ampiezza e Lang era stretto. Cose abbastanza sconclusionate, sinceramente, come piano gara. Primo tempo 0,2 di xG, una conclusione di Lang e poco altro. Ma è accettabile?”.

Le critiche ad Allegri sono state eccessive?

“Lo chiedo ai radioascoltatori che spesso pure mi hanno detto: 'Ma sei troppo critico con Allegri'. Secondo me siamo stati troppo poco critici con Allegri. Abbiamo provato a dare fiducia perché abbiamo visto dei segnali con il City, allora abbiamo detto: 'Vabbè, forse la svolta è questa'. Abbiamo dato per dieci volte almeno la possibilità di smentirci. Ma ragazzi, è un Napoli che non ha né capo né coda dall'inizio della stagione. Poi qualche partita tatticamente magari si incastra, senza fare chissà cosa, si incastra spontaneamente meglio con le nostre caratteristiche. Qualche giocata individuale, qualche serata in cui concretizziamo due tiri su due, tipo a Manchester”.

Il rigore non concesso da Guida avrebbe cambiato il giudizio sulla prestazione?

“Chi ha a cuore le sorti del Napoli, lo dico molto chiaramente, il rigore poteva starci, poteva non starci. Poi vedremo cosa dirà Orsato, se farà filtrare la sua linea su questo tocco che comunque è molto ravvicinato, il braccio è largo, è ravvicinato, inatteso. Non lo so, per carità, poteva dare il rigore. La decisione di campo solitamente è quella che resta. Però, al di là di questo episodio, anche col rigore non sarebbe cambiato il giudizio su una gara brutta. Non può il Napoli, con i giocatori che ha, fare questa partita, creare così poco per un'ora, fino a quando poi decide che deve tentare il tutto per tutto. E quindi che succede? Entra Neres, si mette qualche pallone in più al centro e si gioca senza questo freno a mano tirato. Ma perché non si gioca dall'inizio così? Che può succedere? Prendi gol?”.

La mentalità di Allegri e la gestione delle partite

“Allegri di nuovo vuole farci le lezioni: queste gare non vanno giocate, vanno vinte. Poi gli hanno chiesto del primo tempo: le gare durano 95 minuti, loro sono calati nel secondo tempo. Ho capito, ma il primo tempo non si può giocare così. Anche una squadra in difficoltà come il Sassuolo ha preso fiducia. Invece noi dicevamo che bisognava, a costo anche di rischiare qualcosa in più, perché delle occasioni comunque le hai concesse lo stesso. Per fortuna rispetto a Venezia sei stato un pochino più fortunato, devo dire. Anche su quella mezza non uscita di Milinkovic ho tremato, sul colpo di testa, su quella situazione di poco a lato. Non si possono fare queste partite in attesa del calo dell'avversario. Le partite le devi vincere perché sei meglio dell'avversario, non quando cala qualcosa. Il Napoli entra in campo con la mentalità allegriana. Il problema del Napoli è che segue Allegri pedissequamente, perché questo discorso Allegri l'ha fatto anche nel pre-partita. L'unica cosa che conta è il risultato. Sono partite che non vanno giocate, vanno vinte. Ma se non giochi, come le vinci?”.

Un calcio appartenente al passato

“Purtroppo il calcio di Allegri, mi dispiace dirlo, fa parte di qualcosa di qualche anno fa. Perché se non giochi, come puoi ottenere un risultato? In qualsiasi ambito, ragazzi, se voi a scuola non studiavate, come superavate l'esame? Come venivate promossi? Se tu non fai un percorso, come fai ad arrivare alla meta? Io poi riporto tutto al messaggio che lancia alla squadra: siamo lì, tanto prima o poi questi hanno preso 31 gol, un errore lo fanno. Ma questa è la mentalità della Juventus di dieci anni fa. Ora il calcio è cambiato. Prima la Juventus partiva 1-0, vinceva quelle partite di default. Invece qui il gol lo puoi beccare da chiunque, perché gli 0-0 sono rarissimi. Ci è andata pure bene, perché solitamente se non segni le perdi le partite”.

Il dato degli expected goals e la scarsa pericolosità offensiva

“A chi dirà che il Napoli ha fatto uno e mezzo di xG andrebbe fatta una pernacchia, perché gli xG, oltre a citarli, bisogna saperli leggere. Il Napoli quanti tiri ha fatto? Sono tutti tiri a bassissimo xG. Ne metti insieme 15 e fai il totale. Quindi sono le conclusioni telefonate che diventano poi una somma, ma non sono azioni pericolose”.

Hojlund ha toccato appena tre palloni nell'area di rigore avversaria. Quanto incide il gioco del Napoli sul rendimento del danese?

“Sono tutte azioni estemporanee. Tra l'altro credo che su TuttoNapoli pubblicheremo anche proprio la mappa di Hojlund, perché mettevo a confronto prima la sua mappa con quella di Bobcek, che ieri ha fatto tripletta col Frosinone. Perché ora c'è chi magari crede che tutti gli attaccanti più forti d'Europa giochino nel Frosinone. In realtà è il gioco che incide, cambia molto. Hojlund ha toccato tre palloni nell'area di rigore del Sassuolo. Ricordiamo quella conclusione, poi ce n'era un'altra che francamente mi sfugge, ma sarà un tiro telefonato o sbagliato. Bobcek siamo praticamente a tre volte i tocchi di Hojlund, con credo 6-7 tiri in porta. Proprio una produzione offensiva totalmente diversa, continua dall'inizio alla fine. E prendo per esempio il Frosinone, non sto citando certo il Barcellona o l'Arsenal. Sto prendendo delle squadre che dovrebbero essere sulla carta inferiori al Napoli. Quindi ci troviamo a fare il solito discorso, però c'è chi dice persino che Hojlund è sopravvalutato, è scarso. Io credo che ormai sia tutto molto evidente”.

La fiducia della società ad Allegri e l'obiettivo Champions

“La società ha dato fiducia ad Allegri. Non so se ci crede davvero, se è obbligata dal contratto, eccetera. Quindi andiamo avanti così. Però io credo che il dato vada tratto, nel senso che il Napoli a novembre ha fallito già l'obiettivo stra-minimo, cioè il quarto posto. Questo è il dato che nessuno può nascondere più”.

Tra i tifosi si percepisce anche un senso di rassegnazione.

“Secondo me è sbagliatissimo, perché una grande società non può mai accettare supinamente una stagione di questo tipo. Il Napoli sappiamo che ha problematiche anche di bilancio, tutto quello che vogliamo. Però, ragazzi, Allegri è il peggiore allenatore dell'era De Laurentiis, numeri alla mano. Non è la mia opinione, i numeri dicono questo. Il gioco e le partite dovrebbero dire anche la stessa cosa, però alcuni la vedono in un'altra maniera. Ripeto, non so perché, se devono difendere qualcuno, se devono difendere la società, l'allenatore. Noi per fortuna, lo dico sempre, e mai come in questa stagione credo sia evidente, non abbiamo padroni. Quindi noi possiamo dire quello che vediamo e quello che raccontano i dati. Altri devono sottostare a delle logiche di amicizia, di interessi della società”.

Tenere Allegri è davvero nell'interesse del Napoli?

“Tenere Allegri è nell'interesse della società per non pagare un altro allenatore, ma in campo i fatti non stanno dicendo che l'interesse della società è quello di tenere Allegri. Raccontare che va tutto bene per non mettere pressione su Allegri, l'ho detto già da tempo, non significa fare il bene della società, perché stiamo vedendo che i risultati non arrivano. Alcuni credono che significhi fare il bene della società difendere a spada tratta un allenatore che finora ha portato zero. A novembre siamo ancora messi in queste condizioni, che non riusciamo a creare un'azione pulita col Sassuolo in un'ora di gioco. Dobbiamo aspettare i calci d'angolo, dobbiamo aspettare delle palle sporche o che Neres salti tutti. Questa è una sconfitta. Chi non vede neanche adesso, ragazzi, bisogna che ci interroghiamo anche sulla conoscenza calcistica. Mi permetto di dirlo anche con un po' di arroganza, però permettetemelo”.

La classifica e il ridimensionamento degli obiettivi stagionali

“La classifica parla chiaro, anche se le partite forse non le leggiamo nella maniera giusta. Non ci sono più infortuni e cose che possano tenere se sei addirittura ancora sotto al Frosinone. Dopo 13 giornate siamo ancora sotto al Frosinone, che ha nove undicesimi della Serie B. L'obiettivo, ripeto, stra-minimo di inizio stagione... Ora si cambiano le carte in tavola e si dice che il Napoli ha problemi, l'età e altre cose, ma all'inizio anche la peggiore previsione prevedeva il Napoli al quarto posto. Quindi il Napoli ha fallito a fine novembre l'obiettivo stra-minimo del quarto posto. Poi Allegri ci dice che c'è sempre tempo, anche oggi ha detto in conferenza che c'è tempo, ma non lo so a cosa a questo punto si riferisca”.

Le prospettive in Coppa Italia e Champions League

“Resta la Coppa Italia, dove abbiamo la Fiorentina, che forse è una delle poche che gioca peggio di noi, e almeno un turno dovremmo superarlo. Poi in Champions League dobbiamo sperare che Sabah e Viking non difendano minimamente come la difesa del Sassuolo, altrimenti ci sterilizzano, perché basta difendere un minimo con ordine e il Napoli non crea più nulla”.