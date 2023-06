Bufera Marciniak, parla l'arbitro: "Mi dissocio da qualsiasi azione razzista o antisemita"

L'arbitro polacco Szymon Marciniak ha parlato della polemica esplosa ieri in merito alla sua partecipazione ad una manifestazione di estrema destra

L'arbitro polacco Szymon Marciniak ha parlato, tramite i propri canali social, della polemica esplosa ieri in merito alla sua partecipazione ad una manifestazione di estrema destra nei giorni scorsi, fatto che potrebbe portare la UEFA ad escluderlo dalla finale di Champions League fra Inter e Manchester City: "In relazione alle notizie dei media, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione politica o singoli politici e mi dissocio nettamente da qualsiasi punto di vista, dichiarazione e azioni estreme, razziste o antisemite. Sulla copertura mediatica di oggi dichiaro di non aver mai sostenuto né legittimato alcun partito politico, organizzazione o singolo politico.

Mi dissocio, con forza e chiarezza, da qualsiasi tipo di opinione, affermazioni o azioni radicali, razzisti o antisemiti".