Buffon non si arrende: "Sono ancora da Nazionale, sarebbe stata giusta la convocazione"

Per Gianluigi Buffon, in caso di convocazione, sarebbe stata la sesta rassegna iridata in carriera, record assoluto

TuttoNapoli.net © foto di Daniele Buffa/Image Sport Con la sconfitta di Palermo si sono chiuse le porte dei Mondiali per l'Italia. Per Gianluigi Buffon, in caso di convocazione, sarebbe stata la sesta rassegna iridata in carriera, record assoluto. Ma il portiere del Parma, intervistato da La Stampa, confessa di non aver mai creduto nella chiamata, pur ritenendo di meritarla: "Non penso che sarei stato convocato. La meritocrazia è dalla mia parte, ma ci sono altre valutazioni a cui dare precedenza e che rispetto. Sarebbe stato giusto, considerate le scelte degli ultimi anni". Secondo Mondiale senza Italia.

"Già nel 2010 ho capito che le cose stavano cambiando, che avremmo dovuto festeggiare le qualificazioni. Ci mancano qualità e cattiveria: se motivati diamo il massimo, altrimenti possiamo perdere con chiunque".