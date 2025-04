Buffon: "Scudetto? Pari Inter può influire tanto. Occhio al punto a punto con Conte!"

vedi letture

L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Gianluigi Buffon è intervenuto ai microfoni di DAZN parlando della lotta scudetto: "Per me non è una novità, per me è dalla prima giornata che la lotta scudetto è Napoli-Inter".

Su Parma-Inter: “Io penso che, quando hai una rosa così importante come l’avevamo noi o l’ha l’Inter, l’unico obiettivo sia arrivare ovunque. Per quel che riguarda ieri, penso sia stato un discorso mentale. Quando vai in vantaggio di due reti, inevitabilmente può entrare chiunque e chi vuoi, ma una squadra come l’Inter la partita la porta a casa. Se non l’ha fatto, non è un discorso di uomini, ma di calo di attenzioni. Lo fai inconsciamente, pensando di risparmiare energie per la prossima partita. Secondo me il pareggio di ieri può influire tanto. II Napoli non so se domani riuscirà a vincere la gara perché il Bologna è un brutto di cliente, ma il Napoli può permettersi domani anche di pareggiare e restare in scia. Questo è un passo falso che l'Inter non doveva fare.

Conte? So perfettamente che se arrivi a fare spalla spalla nelle ultime giornate contro Antonio Conte... Beh, occhio! Cosa ci diceva Antonio nelle lotte punto a punto? Ha una capacità comunicativa con la squadra, ti convince e ti gasa. Ha un'energia clamorosa, convince subito i giocatori per la sua chiarezza tattica. Sai perfettamente cosa ti accadrà in campo e cosa devi fare. I giocatori si affidano completamente, lo seguono. Tutti accettano le sue richieste perché vengono convinti dai risultati".