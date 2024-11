Buongiorno, l'ex allenatore avvisa: “Conte sa che il Torino può mettere in difficoltà tutti..."

vedi letture

Marco Sesia, ex allenatore di Buongiorno nella Primavera del Torino ed ex granata, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte

Marco Sesia, ex allenatore di Buongiorno nella Primavera del Torino ed ex granata, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “Il ritorno da ex di Buongiorno al “Grande Olimpico” sarà da vivere. Conoscendolo bene sarà molto emozionato, lui è persona perbene, è molto legato al suo passato, è cresciuto al Toro. Da gran professionista qual'è, farà il suo dovere e non guarderà in faccia a nessuno ma senza dubbio vivrà sensazioni speciali domenica.

Cosa del Torino il Napoli deve temere? Il Napoli ha da temere il Torino esattamente come tutte le altre squadre di Serie A. Conte sa bene che ogni partita può riservare delle difficoltà e saprà come affrontarle e mettere in guardia i suoi calciatori. Vero è che il Torino sta vivendo un momento complicato dentro e fuori dal campo, con una contestazione alla proprietà che si sussurra potrebbe lasciare. Il Torino non è la squadra arrembante di inizio campionato ma neanche quella degli ultimi pareggi stentati. È una squadra di media classifica che può mettere in difficoltà in partita secca chiunque”.