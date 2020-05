Burioni: "Da 0-3 a 3-3 contro il Coronavirus, ma ora non prendiamo gol in contropiede"

Durante una diretta Instagram col sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, il noto virologo Roberto Burioni ha parlato così della Fase 2 in Italia: "Abbiamo rimesso in piedi una partita che perdevamo tre a zero. Ora siamo tre a tre: prendere un gol in contropiede sarebbe da polli. La difesa deve essere attenta. Poi potrebbe esserci qualche sviluppo inaspettato, in grado di cambiare le cose, il suo appello in gergo calcistico a mantenere sempre alta la soglia dell'attenzione nei confronti del COVID-19.