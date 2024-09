Cagliari, Zappa: "Risultato un po' bugiardo. Kvara e Lukaku? Marcati bene fino al gol"

Gabriele Zappa, difensore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta casalinga per 4-0 contro il Napoli: "Il risultato è un po' bugiardo, abbiamo fatto una buona partita finché non abbiamo preso il secondo e terzo gol che ci hanno tagliato un po' le gambe. Secondo me nel frattempo abbiamo fatto una grande gara e poi il calcio è fatto di episodi, lo sappiamo".

Si è trovato contro Kvara, oggi.

"E' un bel giocatore, secondo me l'ho marcato abbastanza bene fino al secondo gol in cui dovevo stringere di più. Anche Mina aveva marcato benissimo Lukaku. Poi basta un'azione per prendere gol, noi le occasioni le abbiamo create poi un po' di sfortuna, poca malizia non so. Non siamo riusciti a concretizzare quello che abbiamo creato".

C'è stata una sliding door della partita?

"Eravamo per lo più nella metà campo loro a fine primo tempo, poi il gol preso al 65' ha cambiato la partita. Dobbiamo prendere quello che di buono abbiamo fatto. Rialziamo la testa che venerdì dobbiamo portare a casa i punti".

Cosa migliorare sui calci piazzati?

"La partita era finita e magari è calata l'attenzione, però dobbiamo migliorare perché è il terzo gol che prendiamo da piazzato".

Ora l'Empoli.

"Adesso cerchiamo di portare a casa il risultato poi tiriamo le somme".