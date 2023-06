Cagni: “I 40 nomi sono uno scherzo, ADL ha le idee chiare e già conosce l’allenatore”

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre

Gigi Cagni, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: “Secondo me De Laurentiis conosce già l'allenatore del Napoli o ha le idee molto chiare su chi prendere. I 40 nomi sono uno scherzo; il presidente vi ascolta e si diverte da morire. Credo che il prossimo allenatore debba essere di personalità. Negli ultimi anni la società ha messo a disposizione degli allenatori giocatori di qualità. Magari sconosciuti ma che avevano dei fondamentali importanti, non solo tecnici ma anche morali. Quindi chi arriverà non dovrà cambiare nulla o poco dal punto di vista tattico, mentale e fisico. Quando i giocatori hanno imparato delle cose che rendono, perché io, nuovo allenatore, dovrei cambiare qualcosa? Certo, bisogna anche vedere quali sono i giocatori che rimangono.

L'unico problema che potrebbe sorgere è quello della presunzione. Nel momento in cui diventi presuntuoso e pensi di non sbagliare più e mai, allora prendi la mazzata. Bisogna sperare che questo non accada perché è l'unico problema che il Napoli può avere con un presidente come De Laurentiis. Che non è un bambino e le mazzate nella sua vita le ha già prese a forza di fare troppo il presuntuoso. Ribadisco che il prossimo allenatore dovrà avere grande personalità. Non è importante se sarà italiano o straniero, l'importante è che abbia personalità. Quelli presi in considerazione sono tutti allenatori bravi”.