Cagni: “L’assenza di Osimhen pesa meno di quella di Zapata perchè nel Napoli c'è Mertens”

Mister Gigi Cagni ha parlato a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Nel weekend c'è Atalanta-Napoli: ci saranno assenze pesanti, quale la più decisiva?

"E' l'Atalanta che ha sofferto di più l'assenza di Zapata. Con lui in campo si giocava la Champions con la Juventus. A me piace molto Mertens, che ha personalità e tecnica. Io credo che il Napoli può soffrire meno l'assenza di Osimhen proprio per questo".