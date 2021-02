Caiazza: "Gattuso nella trappola di chi si spaccia amico di ADL, non ascolti chi lo chiama pescivendolo"

Salvatore Caiazza, ospite negli studi di Canale 8 per la trasmissione 'Ne parliamo il lunedì', ha analizzato lo sfogo post Parma di Rino Gattuso.



"Credo che Gattuso con quelle parole si sia dato in pasto ai lupi. Dicono che sia esperto, ma con quelle parole è caduto nella trappola di qualcuno che si spaccia per amico del presidente, di qualcuno che invita il presidente ad esonerarlo per salvare la stagione. Ma salvare da che cosa? Ha vinto la prima gara del girone di ritorno, se batte la Juve nella gara da recuperare siamo al terzo posto.

Dico a Gattuso, fatti furbo! Non pensare a chi ti chiama pescivendolo o maleducato, pensa a lavorare e capire l'involuzione di gioco avuta con il Parma.

È sotto gli occhi di tutti che ora l'ambiente sta turbando la squadra".