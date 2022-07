Caiazza: "Manca un leader. Mario Rui troppo fumantino, Di Lorenzo troppo democristiano"

Salvatore Caiazza, capo dei servizi sportivi de Il Roma, è intervenuto nel corso di 'Ne Parliamo dal Ritiro', trasmissione in onda su Canale 8

"Il Napoli non ha un leader vero in campo, uno alla Ibrahimovic, almeno al momento. E servirebbe come il pane. Spalletti deve guardare anche a questo. Mario Rui è troppo fumantino, Di Lorenzo è un po' troppo democristiano, nel senso buono del termine.

Koulibaly? Va solo ringraziato, al di là di tutto quello che ha dato in campo e fuori dal campo, tra il rendimento e l'impegno per il razzismo. Ma questo signore, ed è quello che interessa a De Laurentiis che guarda al bilancio, gli ha portato 50 milioni di euro e gli ha fatto fare una plusvalenza esagerata".