Caiazza: "Rosso Koulibaly? Con altre squadre gli arbitri fanno finta di non sentire"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista de 'Il Roma', Salvatore Caiazza: "Llorente parla di maglia strappata prima del gol del Cagliari? Non deve essere un alibi al ko o lla linea sbagliata sul gol, ma se c'è il VAR deve funzionare. Di Bello poi ha fatto il protagonista con Koulibaly, con certe big abbiamo visto tante volte arbitri non sentire certe cose da alcuni giocatori. Per fortuna si torna subito in campo per riversare questa rabbia, ma col Brescia si dovrà capitalizzare a differenza del Cagliari perché è assurdo quello che è accaduto. Creare così tanto, poi prendere gol da una squadra che non aveva mai superato la metà campo".