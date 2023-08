Cajuste sul suo stile di gioco: "Lavoro molto in entrambe le fasi. Ecco a chi mi ispiro"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha raccontato il suo stile di gioco e i modelli ai quali s'ispira.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, il nuovo centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha raccontato il suo stile di gioco e i modelli ai quali s'ispira: "Posso giocare in diverse posizioni, da centrale, da interno, mi piace giocare in entrambe e vediamo cosa dice il mister, io sono pronto. A me non piace molto parlare del mio stile, lavoro molto per la squadra in entrambe le fasi di gioco, sia difensiva che offensiva.

Ho diversi modelli. Witsel, Moussa Dembelé, Pirlo, Iniesta ma la lista sarebbe lunga..."