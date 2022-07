Calaiò: “È chiaro che la richiesta di Mertens non è nelle corde del Napoli”

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaió

A Radio Marte, nel corso del programma “Marte Sport Live”, è intervenuto l’ex attaccante del Napoli, Emanuele Calaió: “Il presidente ci ha abituato a rimanere nel mezzo fino alla fine, così come con Insigne si farà anche con Mertens. C’è un piccolo spiraglio per la voglia di rimanere da parte di Mertens, però vista la richiesta di Dries penso che le parti sono ancora lontane.

Dries è un giocatore importante sia a livello tecnico ma anche nello spogliatoio, ha una personalità importante, non me ne priverei visto anche il livello del calcio italiano che si è abbassato.

È chiaro che la richiesta di Mertens non è nelle corde del Napoli. Mertens in questo momento non starà pensando a rispondere ad Emanuele Calaió, ma non si può essere positivi dinanzi a questa situazione. Siamo alle porte del ritiro e tra un mese inizia il campionato, a sensazione dico che le due strade si separeranno. Fare un’offerta del genere significa che avrà già qualche altra offerta, qualcuno che magari glieli può dare”.