Calaiò: "Il rinnovo di Osimhen sarebbe importante per due motivi"

Emanuele Calaiò, ex azzurro e dirigente sportivo, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Osimhen verso il rinnovo? Siamo felici tutti, iniziare un anno da campioni d’Italia con o senza Osimhen cambia molto. I tifosi hanno poi più garanzie con la permanenza di Victor, capirebbero che c’è la voglia da parte del Napoli di essere ancora competitivi. Il rinnovo sarebbe motivo di serenità anche per il ragazzo, saprebbe che il progetto Napoli va avanti.

Potrebbe concentrarsi solo sull’allenamento, perché un rinnovo toglie tutti i pensieri di mercato. E poi si rasserena anche il tecnico… Prima arriva questo rinnovo e meglio è per tutti. Per Garcia la conferma del nigeriano è molto importante perché è abituato a giocare in verticale e Osimhen dà grande profondità".