Calaiò: "Tra Sottil e Okafor scelgo il primo tutta la vita"

vedi letture

Emanuele Calaiò, ex azzurro, oggi dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sottil? Conte ha detto che voleva giocatori pronti, mentre Okafor sarà pronto tra un mesetto. Sottil è forte, è un profilo importante e per Conte sarebbe perfetto perchè capace di fare entrambe le fasi.

Tra Sottil ed Okafor scelgo Sottil tutta la vita. Okafor è duttile, ma bisogna sostituire Kvaratskhelia ed io scelgo Sottil perchè se ti punta ti fa male. Nè Okafor nè Sottil avrebbero fatto i titolari a Napoli, ma Sottil ha molta esperienza in Serie A, è italiano e non ci avrebbe messo tanto ad entrare in empatia con lo spogliatoio. Magari Okafor tra un mese entrerà in forma e darà una grossa mano al Napoli, ma per mio gusto personale avrei preferito Sottil”.