Calamai su Spalletti: "In Nazionale non riesce ad incidere, discutibili le sue scelte iniziali"

vedi letture

Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sull'eliminazione dell'Italia contro la Germania

"Italia a due facce: primo tempo da incubo, fantastica ripresa ma siamo fuori". Scrive così il giornalista fiorentino Luca Calamai nel suo editoriale per Tuttomercatoweb che si focalizza sull'eliminazione dell'Italia contro la Germania in Nations League: "Siamo fuori dalla Nations League con qualche rimpianto. Finisce 3 a 3 a Dortmund. Una partita assurda. Nel primo tempo gli azzurri sono stati presi a pallate. Umiliati. Le cause? Di sicuro non hanno convinto le scelte iniziali di Spalletti.

Un grande allenatore che però non riesce a incidere come è nelle sue possibilità sulla panchina azzurra. Perché dovendo recuperare la sconfitta dell’andata proporre in partenza il solo Kean davanti con un timido e immatura Maldini alle spalle? Il segnale dato dall’allenatore di Certaldo è stato negativo. Difesa e contropiede sono le armi di chi ha poco altro da mettere sulla bilancia. La Germania sembrava avere due-tre uomini in più in campo. I padroni di casa nel primo tempo hanno messo più idee, più tecnica, più fisicità. Più fame.