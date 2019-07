Canale8, Mele: "Il Napoli è vicino a James! Per Ancelotti resta prima scelta. Icardi grande affare"

Silver Mele, giornalista di Canale 8, è intervenuto a Radio Punto Zero: "Elmas è un giovane di grande prospettiva molto duttile, può giocare nei due di centrocampo ma anche come terzo a sinistra al posto di Insigne. Si tratta di un buon colpo. James? Marca sta facendo il gioco del Real Madrid. Credo che il Napoli sia vicino al colombiano, le distante sono inalterate, è un giocatore fortemente voluto da Ancelotti. Resta la prima scelta del tecnico azzurro. Icardi? Dovessimo limitarci alle parole di Ancelotti e De Laurentiis, si riparte da Milik. Ma in questo momento Icardi è un grande affare per chi lo prende".