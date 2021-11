Cannavaro jr: "E' l'anno buono, il Napoli può davvero vincere lo scudetto"

Paolo Cannavaro, ex difensore e capitano del Napoli, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport: "E' l'anno buono e la squadra di Spalletti può davvero vincere lo scudetto. Non parlo da tifoso, ma da addetto ai lavori. Dopo 11 giornate non vedo squadre più solide. E sono convinto il Napoli sia più forte anche del Milan. Non si tratta solo dell’ottima partenza, parlo di equilibri di squadra».

È convinto anche dopo la prestazione meno bella a Salerno? "Lo penso ancor di più dopo il derby vinto in quella maniera. Contro un avversario che ha dato il meglio di sé. Quando giochi tre partite a settimana non puoi essere sempre brillante. E un campionato lo vince sempre la squadra che prende i tre punti anche".