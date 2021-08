Cannella: “Napoli è l’unica tra le big a non aver fatto nulla. Su Manolas...”

Giuseppe Cannella, operatore di mercato, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio KissKiss Napoli: “Il Napoli fino a questo momento non ha dato segni di vita suo mercato ma credo che in cantiere ci siano degli obiettivi che non vengono rivelati. E’ l’unica tra le big a non aver fatto nulla. Manolas? Difficile che qualcuno possa soddisfare le richieste di De Laurentiis”.