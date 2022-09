Caputi non ha dubbi: "Su un aspetto il Napoli è più forte rispetto allo scorso anno"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista:

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Massimo Caputi, giornalista: "La continuità di un tecnico come Spalletti che ha dato gioco e identità alle sue squadre con il Napoli che ha operato molto bene sul mercato; quello che abbiamo visto in queste giornate è che il Napoli ha mixato ed integrato la vecchia ossatura con i nuovi. Le grandi sorprese sono Kvara e Kim, ma anche Meret che ha dimostrato grande personalità a suon di prestazioni: una grande squadra deve avere un gran portiere e da questo punto di vista, nella partita contro il Milan è stato un protagonista.

Il Napoli, in particolare modo, è più forte del Napoli dell’anno scorso perché ha più opzioni in rosa. Domenica abbiamo visto le migliori squadre della Serie A per gioco, intensità. Juventus fuori dalla lotta scudetto? È un campionato da prendere con le molle. Nessuno è fuori teoricamente. La classifica, tutto sommato, non è così lunga. 7 punti per la Juve non sono pochi, specialmente guardando alle difficoltà. È vero che anche la Roma ha perso, ma la Juve conferma di non avere né capo né coda. Atalanta? È un ostacolo per le big, può essere quella squadra che non avendo coppe può durare più a lungo, avendo anche cambiato modo di giocare. Resta l’aggressività, ma senza sbilanciarsi. Anno della maturazione del Napoli? È già maturo, deve dimostrare di esserlo abbastanza da non commettere errori del passato, inciampando su partite fondamentali".