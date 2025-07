Caravello: "Giusto avere due portieri forti, ma la gerarchie è definita"

vedi letture

A Stile TV nel corso della trasmissione "Si Gonfia la Rete" è intervenuto Danilo Caravello, agente di Mirko Pigliacelli: "Nel calcio non è semplice ripetersi, lo scorso anno si pensava che il Catanzaro fosse ormai a fine ciclo, ma la squadra ha ripetuto i risultati dell'anno precedente sorprendendo tutti. Anche quest'anno è cambiato allenatore e anche qualche interprete, ma si sta lavorando per una stagione importante, il Catanzaro ha l'obiettivo di ben figurare e stare nei playoff. Pigliacelli contro il Napoli ha ben figurato, per rendimento e personalità è uno dei migliori portieri della categoria. Certo, il Napoli è nettamente più forte non solo del Catanzaro, ma di molte squadre di serie A, mi pare sia molto più avanti delle altre nella costruzione della squadra.

In questo periodo si lavora sulla condizione fisica, Volpato come tanti altri prospetti giovani dimostra di avere qualità importanti ed ha bisogno di maggiore spazio. L'Italia ha bisogno di giovani di qualità. Il Napoli ha l'obbligo di competere su più fronti e avere due giocatori forti per ruolo è fondamentale. Il ruolo del portiere è delicato, ma credo che ci sarà una gerarchia definita. Udogie? La Premier resta il campionato più importante europeo e quando ci si arriva è giusto consolidarsi. Penso che tanti calciatori aspirando di giocare in Premier".