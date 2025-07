Udinese, Inler su Lucca: "Ha fatto salto di qualità ed ha meritato il Napoli”

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 del nuovo centravanti del Napoli Lorenzo Lucca: “Quanto l’ho aiutato nella crescita? E’ stato aiutato non solo da me, l’importante è parlare con i ragazzi e spiegarsi. Lorenzo è un giocatore molto particolare, che a me piace. Questo tipo di attaccanti in Italia sono molto rari.

Già dal primo giorno che ero qua ho parlato tanto con lui, ci sono anche capitato degli episodi sul campo, che anche voi avete visto. Però per me era importante risolvere subito le cose, sono riuscito abbastanza velocemente anche col mister a far capire ad un campione come lui che c’è solo una direzione ed è tutti insieme. Ha fatto davvero molto, ha fatto un salto di qualità ed ha meritato dove sta adesso”.