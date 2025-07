Ultim'ora Salta Juanlu Sanchez? Da Siviglia: un gesto del club ne preannuncia la permanenza!

Juanlu Sanchez è stato protagonista nell’amichevole del Siviglia lo scorso weekend, entrando in campo nel secondo tempo. Ma a far notizia non è solo la sua prestazione, quanto piuttosto il numero di maglia indossato: la 16, storicamente legata ad Antonio Puerta, ex capitano defunto e simbolo eterno del club andaluso.

Secondo quanto riportato da El Desmarque, si tratta di una scelta tutt’altro che casuale da parte della società. Affidare a Juanlu quel numero carico di significato rappresenta un messaggio chiaro: il Siviglia vuole trattenerlo e fargli sentire tutto il valore della fiducia riposta in lui. Un segnale forte, rivolto sia al giocatore che all’ambiente, per confermare la sua permanenza nella rosa.

Dopo settimane di voci sul suo futuro al Napoli, il club sembra intenzionato a blindarlo. La maglia numero 16 non è solo un omaggio, ma anche un’investitura simbolica per chi è chiamato a raccogliere un’eredità importante. Un'investitura che lo allontana - forse definitivamente - da Napoli.