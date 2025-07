Ultim'ora Niente Napoli, Ndoye va al Nottingham! Romano: "Here we go! Visite mediche entro 24 ore"

Salta definitivamente la pista Da Ndoye. L'esterno offensivo del Bologna ha scelto il Nottingham Forest. La notizia viene confermata da Fabrizio Romano, che lancia il suo celebre 'Here we go'. L'esperto di mercato fa sapere che c'è l'accordo e che sono già state programmate le visite mediche. Di seguito il post di Romano su X:

"Dan Ndoye al Nottingham Forest, here we go! Accordo verbale tra club e giocatori. 40 milioni di euro più bonus, il giocatore dovrà recarsi in Inghilterra nelle prossime 24 ore per visite mediche. Marinakis (presidente Nottingham, ndr) voleva un acquisto di alto livello per sostituire Elanga, Ndoye ha detto sì al Nottingham. Fatto".