Caressa a Sky: "E' la migliore stagione di Insigne. Troppe critiche a Gattuso"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, ha commentato ai microfoni di 'Sky Calcio Club' la vittoria del Napoli contro il Bologna: "Partita bellissima, grande vittoria del Napoli.

Su Insigne: "Lorenzo Insigne è stato il man of the match e il trascinatore. Non è un caso, è tutta la stagione che sta facendo vedere cosa voglia dire portare la fascia da capitano. E' la sua migliore stagione in assoluto".

Su Gattuso: "A Rino ne hanno dette troppe, perché in fondo continua a vincere. Il Napoli è arrivato ad un punto nodale della stagione: un bene che Victor Osimhen sia tornato proprio adesso.

Su Ghoulam: "E' un giocatore di una iella incredibile. Si è fatto male al ginocchio, ma non quello operato? All'altro, in passato, si è procurato un'esplosione della rotula e una rottura del legamento. Una situazione complicata".