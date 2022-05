Caressa pazzo di Fabiàn: “Mi piace moltissimo, è uno dei migliori centrocampisti del campionato“

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz

TuttoNapoli.net

Fabio Caressa, giornalista Sky, sul suo canale Youtube ha speso parole d’elogio per Fabiàn Ruiz: “Mi piace moltissimo, so che non ha avuto grande continuità però io penso che sia uno dei migliori centrocampisti del campionato. Quando ha la capacità di cambiare passo, di cambiare gioco, di usare il suo piede è sicuramente un giocatore che fa la differenza”.