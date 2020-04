Carraro: "Spostare le stagioni con l'anno solare è l'ipotesi migliore per il calcio"

Franco Carraro, ex presidente della FIGC, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il calcio fa bene ad aspettare. Questo sport coinvolge tanti interessi, economici e passionali, quindi prima di dire arrivederci e andiamo tutti a casa deve aspettare e studiare ogni possibilità. Mi auguro che il governo ci dica come muoverci dal 3 maggio in avanti. Il calcio non sarà una delle aziende che ripartirà per prima. Ma a livello nazionale e internazionale vanno posti dei problemi. L'ipotesi di modificare le stagioni fino al 2022 e non rimanere vincolati a giugno e luglio, tenendo conto che ci saranno i Mondiali invernali, penso che sia la migliore. Si può fare quest'esperimento per i prossimi due campionati".