Carratelli: "Conte come Vinicio, maniacale in allenamento e sfrutta al massimo i giocatori"

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il giornalista Mimmo Carratelli: "L’espressione 'Aria fritta' non l’ha utilizzata solo Antonio Conte ma anche molti osservatori neutrali. Se giochiamo bene e vinciamo non diciamo niente, se giochiamo male e vinciamo non va bene. A Napoli si critica molto e c’è puzza sotto il naso.

Antonio Conte mi sembra Vinicio per la maniacalità negli allenamenti. Lui sfruttava i giocatori al massimo: Conte fa lo stesso, solo con i mezzi moderni.

Mi commuovo ancora quando parlo di Diego Armando Maradona. Diego non è stato solo celebre per il calcio, è stato molto di più.

18 assist di Careca a Napoli? All’epoca non si guardava tanto i numeri. Gli assist non contavano nulla, contavano solo i gol. Careca non mi sembra facesse neanche assist. Lui correva come un treno e gli dovevi solo passare la palla davanti e lui la metteva in porta.

Bruno Giordano? Giocatore sensazionale e grande centravanti di livello europeo. Purtroppo è stato ammazzato da un episodio extracalcistico. Altafini? È stato uno dei più grandi centravanti che ha avuto il Napoli".