Carratelli: "Se arriva lo Scudetto la stampa dovrà scusarsi con il Napoli"

Mimmo Carratelli, firma storica del giornalismo sportivo napoletano, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se il Napoli batte Fiorentina e Roma vincerà lo Scudetto. La gente dovrà scusarsi col Napoli, specie la stampa che l'ha sempre messa da pagina 17 in giù. Se arriva invece lo Scudetto magari il Napoli va in prima pagina, al massimo alla seconda".