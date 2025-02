Caso Lautaro, De Giovanni ironizza: "Complimenti a chi captò la bestemmia macedone di Pandev..."

vedi letture

Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, è intervenuto a Radio Marte per commentare la vicenda Lautaro con l'audio trovato: “Non sono arrabbiato per il caso Lautaro e dintorni, altrimenti già sarei in un altro mondo da un pezzo, morto per cirrosi e mal di fegato nel corso del tempo. Noi tifosi del Napoli con ottima memoria ricordiamo una lunga casistica di rigori mancati, espulsioni mancate o ricevute. In questo momento vorrei solo complimentarmi con l’arbitro che riuscì a captare la bestemmia in macedone di Pandev, visto che invece da altre parti non si sentono quelle in italiano.

In ogni caso su Napoli-Inter non sono pessimista ma anzi ho delle immotivate buone sensazioni, anche perché in una partita secca può accadere qualsiasi cosa. Per me domani contro il Napoli manca l’elemento essenziale, ovvero l’ala sinistra. Ma c’è un fuoriclasse in panchina che è Conte, che saprà trovare la soluzione giusta. Noi tifosi dobbiamo avvicinarci a questa partita con estrema serenità, perché nessuno in estate poteva immaginare di essere a questo punto a -1 dalla capolista.

Il Napoli ha +9 sulla quinta, e questo rende il bicchiere non mezzo ma totalmente pieno. Non sarà decisiva questo incontro, forse lo sarebbe in caso di sconfitta bruciante e netta. Comunque vada bisogna evitare delusioni eccessive e soprattutto le spaccature dell’ambiente che sono deleterie e autolesionistiche. Mi auguro che la positività del ‘Maradona’, al quale chiediamo assistenza, possa essere trascinante. La serenità e la leggerezza, ed anche la legge dei grandi numeri che ci vede non vincenti da quattro gare, penso ci porti in un dono una bella sorpresa”.