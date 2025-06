Ronaldo: "Saudi League già tra i Top 5 campionati, chi dice il contrario con capisce nulla"

Cristiano Ronaldo non si ferma e rilancia le sue ambizioni a 40 anni suonati. In un’intervista trasmessa da Al-Nassr, club con cui ha appena prolungato il contratto fino al 2027 (con un ingaggio da circa 548.000 euro al giorno), il fuoriclasse portoghese ha ribadito la sua fiducia nel progetto saudita e nel valore della Saudi Pro League, dove gioca dal gennaio 2023. “Credo al 100% che siamo già tra i primi cinque campionati del mondo. Chi dice il contrario non capisce nulla di calcio”, ha dichiarato Ronaldo, elogiando il livello crescente del torneo e definendolo “molto competitivo”. Parole che suonano come una nuova stoccata alla Ligue 1, già nel mirino dell’ex Real e Juve: “In Francia c’è solo il PSG, il resto è finito... La Saudi Pro League non ha nulla da invidiare alla Ligue 1”.

In grande forma dopo il recente trionfo in Nations League con il Portogallo, CR7 guarda avanti con determinazione. “Voglio restare qui, credo nel progetto che ci porta fino al 2034”, ha sottolineato, lasciando intendere la possibilità di un ulteriore prolungamento oltre il 2027. Nonostante le numerose offerte ricevute in estate da club come Wydad Casablanca e River Plate per partecipare al Mondiale per Club con contratti brevi, Ronaldo ha declinato ogni proposta. La priorità resta la preparazione fisica, con lo sguardo già rivolto ai prossimi grandi appuntamenti: “Voglio essere al top per la nazionale, il Mondiale 2026 è troppo importante per me”, ha concluso.