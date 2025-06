Graziani lancia l'allarme per Inter e Juve: “Pagheranno le fatiche del Mondiale"

L'ex attaccante e allenatore, Francesco Graziani, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva di alcuni temi legati alla Serie A.

Sullo stress psico-fisico dei giocatori dell'Inter e della Juventus impegnati al Mondiale per Club in vista della prossima stagione: "Come devono fare per prepararsi al nuovo anno? Questo Mondiale non ci azzecca nulla, l'ho detto a più riprese, data la stagione così lunga e stressante. L'Inter ha quasi 20 giocatori impegnati anche con le Nazionali. Ho dubbi legati sia all'Inter che alla Juventus, che hanno uno stress muscolare incredibile. Potrebbero pagarlo il prossimo anno. Sicuramente faranno le valutazioni, ma i giocatori riposeranno poco. Con Lautaro Martinez abbiamo visto l'anno scorso cosa è successo".