Conte-Juve, Chirico: “Ero sicuro del suo ritorno! Avevano già preparato le grafiche…”

vedi letture

Marcello Chirico per diverse settimane ha raccontato dell’accordo raggiunto tra Antonio Conte e la Juventus. A distanza di tempo dalla decisione del tecnico salentino di restare a Napoli, Il giornalista di fede juventina è tornato sull’argomento nel corso de 'Il Processo di Biscardi': “Io ero assolutamente sicuro del ritorno di Conte, perché le informazioni che mi arrivavano erano tutte lì.

Addirittura avevano già preparato le grafiche alla Juve. Il problema è che alla Juventus, siccome l’anno scorso Conte ha fatto di tutto per tornare e non l’hanno preso, una delle chiavi di lettura è anche il sentimento di rancore che aveva Conte nei confronti della dirigenza perché non era stato scelto l’anno prima. Infatti una delle voci che gira adesso, messa in giro anche da Conte, è che alla Juve dovevano svegliarsi l’anno scorso quando era libero”.