Cassano: “Conte a gennaio ha perso Kvara, sta andando oltre il miracolo di Spalletti!”

Il Napoli è lanciatissimo verso la conquista del quarto Scudetto: alla squadra di Antonio Conte basteranno 7 punti nelle ultime 3 partite per laurearsi nuovi campioni d'Italia. Antonio Cassano, ai microfoni di Viva el Futbol, ha commentato così il lavoro dell'allenatore azzurro:

"Conte sta facendo un qualcosa di stratosferico con il Napoli. Spalletti aveva una squadra forte e l'ha fatta diventare ancora più forte, ma qui a gennaio è andato via il più forte e non è stato sostituito. Neres doveva sostituire Kvara e ha perso due mesi per infortunio. Conte sta andando oltre al miracolo Spalletti".