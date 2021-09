Cassano pazzo di Spalletti: “E’ geniale! Il Napoli fa paura e gioca in un modo spettacolare”

Antonio Cassano nel corso della 'BoboTv' ha parlato del Napoli commentando il pareggio degli azzurri contro il Leicester in Europa League: “Il Napoli è forte, fa paura. Spalletti oltre che geniale fa giocare le sue squadre in un modo spettacolare. Sa vedere anche la partita come si mette e gestisce al meglio i cambi. Sono due partite di fila che sbagliano in difesa: con la Juve Manolas ha concesso il gol a Morata e giovedì Di Lorenzo sul primo gol. Hanno fatto un primo tempo così e così ma poi nel secondo tempo una grand reazione. Per l’idea di gioco del Napoli uno come Osimhen è fondamentale e può diventare un campione. Gli manca ancora la capacità di fraseggiare ma mi piace tanto".